3I/ATLAS’ın Mistik Özelliği Ortaya Çıktı

GÖZLEMLER YENİ BİR GÖK CİSMİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Şili’deki Gemini South Gözlemevi’nde gerçekleştirilen gözlemler, aylardır tartışılan 3I/ATLAS’ın gizemini aydınlattı. Güneş’e doğru saatte 221 bin kilometre hızla ilerleyen bu cismin çekirdeği etrafında parlak bir bölge yer alırken, Güneş’in tersine uzanan bir kuyruğa da sahip olduğu belirlendi.

KUYRUKLU YILDIZ OLDUĞU BELİRLENMİŞTİR

Dünya’ya yaklaşık 380 milyon kilometre mesafeden çekilen renkli görüntüler, cismin yoğun bir buz çekirdeği barındırdığını gösteriyor. Ayrıca Güneş ışığıyla birlikte ortaya çıkan uzun kuyruk da gözlemlendi. Lancashire Üniversitesi’nden Dr. Mark Norris, “Bu yeni görüntüler, 3I/ATLAS’ın bir kuyruklu yıldız olduğunu çok açık bir biçimde ortaya koyuyor” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

FARKLI BİR KİMYASAL YAPI TESPİT EDİLDİ

Imperial College London’dan Dr. Matthew Genge’ye göre, 3I/ATLAS’ın atmosferinde Dünya’daki kuyruklu yıldızlardan daha fazla karbondioksit ve daha az su bulunuyor. Bu da cismin, kendi yıldızından çok daha uzaktan oluştuğunu ortaya koyuyor. Araştırmacılar, bu bulguların uzak yıldız sistemlerinde gezegen oluşum süreçlerine dair önemli ipuçları sunduğunu belirtiyor.

UZAYLI GEMİSİ KAVRAMI ÇÜRÜTÜLDÜ

Harvard Üniversitesi’nden Prof. Avi Loeb, daha önce 3I/ATLAS’ın yapay bir nesne olabileceğini, hatta nükleer güçle çalışan bir uzay gemisi olabileceğini öne sürmüştü. Ancak gözlemlenen kuyruk, cismin doğal bir gök cismi olduğunu açıkça gösterdi. Dr. Genge, “Küçük yeşil adamların bu işte parmağı yok” diyerek spekülasyonlara son verdi.

KISA SÜRELİ GÖZLEMLER

Bilim insanları, 3I/ATLAS hakkında yalnızca kısa bir gözlem penceresinin mevcut olduğunu vurguluyor ve mümkün olduğunca fazla veri toplamaya çalıştıklarını belirtiyor. Eureka Scientific’ten Bryce Bolin, “Her bir yıldızlararası kuyruklu yıldız, başka bir yıldız sisteminden gelen bir haberci. Onları inceleyerek evrenin çeşitliliğini anlamaya başlıyoruz” ifadesiyle önemini vurguladı.