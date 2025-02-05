4 Canın Bedeli Yalnızca 10 Yıl Mı?

TEKİRDAĞ’DA KAZA

Tekirdağ Babaeski’de yaşayan 60 yaşındaki Çetin Karakuş ve 53 yaşındaki eşi Çiğdem Karakuş, 11 Ekim 2024 tarihinde Çorlu’da yaşayan 30 yaşındaki kızları Çisem Meriç’i ziyaret için yola çıktı. Yolda, 6 aylık torunları Aras Meriç’in gece yarısı rahatsızlanması üzerine, Karakuş çifti ve kızı hemen hastaneye gitmek için hareket etti.

HIZLI ÇARPIŞMA

Zafer Mahallesi’ndeki ışıklı kavşakta, Çetin Karakuş’un kullandığı 39 DK 850 plakalı otomobile, kırmızı ışıkta beklerken hızla gelen Faruk Aksan’ın (35) kullandığı 41 VV 964 plakalı araç yandan çarptı. Çetin Karakuş’un otomobili, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklendi. Yapılan ilk incelemede, Çiğdem Karakuş ve kızı Çisem Meriç’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Çetin Karakuş ile 6 aylık torunu Aras Meriç ve çarpan aracın sürücüsü Faruk Aksan, hastaneye kaldırıldı. Ne yazık ki, Çetin Karakuş ve torunu Aras Meriç’e de tedavi sürecinde müdahale yapılamadı.

ALKOLÜ ETKİSİ

Olaydan sonra sürücü Faruk Aksan’ın, 1.97 promil alkollü olduğu belirlendi. Tedavisinin ardından tutuklanan Aksan, “Pişmanım” şeklinde bir savunma yaptı.