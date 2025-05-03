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4 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı

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NİĞDE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNASYONUNDA BAŞLATILAN OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı’nın desteğiyle, vatandaşların kredi kartı bilgilerini internet aracılığıyla ele geçirerek, onların bilgisi ve rızası olmadan kullananlara karşı bir operasyon gerçekleştirmeye karar verdi. Ekipler, Niğde’nın yanı sıra Erzurum, Mersin ve İstanbul illerinde eş zamanlı olarak yürüttükleri operasyonlar sonucunda 5 şüpheliyi yakaladı.

DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalar sırasında çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden birisi, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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