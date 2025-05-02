4 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

ŞUBE EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, Türkiye’nin çeşitli illerinde kredi kartı bilgilerini ele geçiren dolandırıcılara yönelik bir operasyon düzenledi. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde gerçekleştirilen çalışma, vatandaşların bilgisi ve rızası olmadan kredi kartı bilgilerini kullanarak dolandırıcılık yapan kişileri hedef alıyor.

OPERASYONLA 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekipler, Niğde’nin yanı sıra Erzurum, Mersin ve İstanbul’da eş zamanlı olarak yaptıkları operasyonda toplamda 5 şüpheliyi yakaladı. Yapılan detaylı aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.