4 İlde Dolandırıcılık Operasyonu Yapıldı

OPERASYONUN YAPILDIĞI ŞEHİRLER

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla, vatandaşların kredi kartı bilgilerini bilişim yöntemleriyle ele geçirip, izinleri olmadan kullananlara karşı bir çalışma başlatıyor. Ekipler, Niğde’nin yanı sıra Erzurum, Mersin ve İstanbul’da eş zamanlı bir operasyon düzenleyerek 5 şüpheliyi yakaladı.

DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalar sonucunda çok sayıda dijital materyal ele geçiriliyor. Gözaltına alınan şüphelilerden biri, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanıyor, diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.