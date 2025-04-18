4 İlde Operasyon: 158 Gözaltı!

İçişleri Bakanı’nın Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ayrı organize suç örgütü üyesi olan 158 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Sosyal medya üzerinden duyuran Bakan Yerlikaya, Adana’da S.B., İstanbul’da H.Y. ve B.B. (yurt dışında tutuklu), Antalya’da A.B., İzmir’de S.A. (yurt dışında) ve U.G. (cezaevinde) gibi elebaşlarının yer aldığı 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlar yapıldığını belirtti.

Operasyonların Detayları

Yapılan operasyonlar sonucunda, S.B., H.Y. ve A.B. gibi elebaşlarının da aralarında bulunduğu 158 organize suç örgütü üyesi yakalandı. Bakan Yerlikaya, “Cumhuriyet Savcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Organize Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Antalya, İzmir (2) ve İstanbul (2) olmak üzere 4 il merkezli düzenlenen operasyonlarda, yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, kasten yaralama, silahla tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme (iş yeri kurşunlama), tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.” dedi.

Elde Edilen Bulgular

Operasyonlar sırasında 32 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet çalıntı motosiklet, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. Bakan Yerlikaya, “Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası ve desteğiyle şehir eşkıyalarını tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz.” şeklinde ifadeler kullanarak, operasyonun başarısının herkesin desteğiyle geleceğini vurguladı.