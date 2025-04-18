4 İlde Operasyon: 158 Gözaltı!

6 AYRI SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ayrı organize suç örgütü üyesi 158 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adana’da S.B., İstanbul’da H.Y. ve B.B. (yurt dışında tutuklu), Antalya’da A.B., İzmir’de S.A. (yurt dışında) ve U.G. (cezaevinde) liderliğinde olan 6 farklı organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonları açıkladı.

OPERASYON DETAYLARI VE SUÇLAMALAR

Operasyonlar sonucunda, S.B., H.Y. ve A.B. gibi elebaşlarının da yer aldığı 158 şüpheli yakalandı. Bakan Yerlikaya, Cumhuriyet Savcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı’nın koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Organize Suistimal Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen bu çalışmalarda Adana, Antalya, İzmir (2) ve İstanbul (2) illerinde operasyonların düzenlendiğini belirtti. Yakalanan şüphelilere, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, kasten yaralama, silahla tehdit, genel güvenliği tehlikeye sokmak, mala zarar verme (iş yeri kurşunlama), tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve silah ve mühimmat kaçakçılığı gibi suçlamalar yöneltildi.

ELE GEÇİRİLENLER VE TEŞEKKÜR

Operasyonlar neticesinde; 32 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet çalıntı motosiklet, değişik miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda çek ile senet ele geçirildi. Bakan Yerlikaya, valileri, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polisleri tebrik etti. “Milletimizin duası ve desteğiyle şehir eşkıyalarını tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz.” ifadelerini kullandı.