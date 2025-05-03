4 İlde Operasyon: 5 Şüpheli Yakalandı

OPERASYONUN BAŞLANGICI

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonu ile vatandaşların kredi kartı bilgilerini bilişim yoluyla ele geçirip, rıza ve bilgileri dışında kullanan kişilere yönelik bir operasyon başlattı.

GERÇEKLEŞEN YAKALAMALAR

Ekipler, Niğde’nın yanı sıra Erzurum, Mersin ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenleyerek 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalar sonucunda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

SONUÇLAR VE İŞLEMLER

Gözaltındaki şüphelilerden biri, işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakimlik tarafından tutuklandı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.