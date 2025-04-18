“4 İlde Suç Örgütüne Operasyon”

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNASYONUNDA OPERASYON

Adana’nın Ceyhan ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen kapsamlı soruşturma çerçevesinde organize suç örgütüne yönelik büyük bir operasyon yapıldı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kentin esnaf ve çiftçilerini tehdit yoluyla haraca bağladığı tespit edilen yapılanmayı deşifre etti. Yaklaşık 8 aylık teknik ve fiziki takip neticesinde, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “örgüt üyeliği”, “nitelikli yağma”, “silahla tehdit” ve “kasten yaralama” gibi ağır suçlarla bağlantılı 115 şüpheli için gözaltı kararı alındı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA GÖZALTILAR

Polis ekipleri, Adana merkezli olarak Osmaniye, Mersin ve Antalya’da eş zamanlı baskınlar düzenledi. Yapılan operasyonda, örgütün elebaşı olduğu belirlenen Serhat B. ile birlikte toplam 109 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, firari durumdaki 6 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

YAPILAN ARAMALARDA BULUNTULAR

Şüphelilere ait adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, adeta küçük bir cephanelik ele geçirildi. Güvenlik güçleri, 27 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği, 858 adet dolu fişek ve 103 adet uyuşturucu nitelikli hap buldu. Bunun yanı sıra, çok sayıda çek, senet ve dijital materyal inceleme altına alındı. Örgütün suç gelirleriyle edindiği değerlendirilen 3 otomobile de mahkeme kararıyla tedbir uygulandı.

ADLİYEDEN DAHA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleriyle Ceyhan Adliyesi’ne sevk edildi. Örgüt üyelerinin adliyedeki sorgu işlemleri ise hala devam ediyor.