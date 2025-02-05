40 Günlük Bebek Enkaz Altında Kaldı

Bedia Kılınç, Kahramanmaraş’taki depremin ardından yaşadığı acıları gözyaşları içerisinde ifade ediyor. 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremler, Elbistan ilçesinde uykuda yakaladığı Bedia, eşi, annesi, ablası ve kayınbabasını kaybetti. 40 günlük bebeği ile birlikte enkazda kalan Kılınç, kurtarıldıktan 20 gün sonra çocuklarına kavuştu. Bu ağır kayıpların etkisi üzerinde hala derin izler bırakıyor.

DEPREM SONRASI YAŞANANLAR

Bedia Kılınç, deprem sırasında çocuklarıyla 1 saat kadar enkaz altında kaldığını belirtiyor. “Enkazdan çıktıktan sonra devlet hastanesine geçtik. Bir süre sonra Sivas’a sevk ettiler. Sivas’ta eve yerleştik ve 2 yıldır burada kalıyoruz,” diyor. Şu an çocuklarının eğitimine devam ediyor ve Sivas halkına teşekkürlerini sunuyor. “Depremden bu zamana kadar bize yardım edip destek çıktılar,” şeklinde konuşuyor. Kılınç, hayatında birçok şeyin değiştiğini ve artık hayata tek başına tutunmayı öğrenmek zorunda kaldığını vurguluyor.

UNUTULMAZ GECENİN HATIRALARI

Bedia Kılınç, 40 günlük bebeğine deprem sonrası 20 gün sonra kavuştuğunu ifade ediyor. “Deprem zamanı Umut bebeğime sevgi evi sahip çıktı ve ben ayağa kalkana kadar tüm bakımını üstlendiler,” diyor. Enkazdan çıkarken aklında sadece çocukları olduğunu aktaran Kılınç, “Allah’a, eğer çocuklarım sağ çıkmadıysa beni de sağ çıkartma, diye dua ettim,” sözleriyle duygularını paylaşıyor. O geceyi, “Hayatımın geri kalanında bir ömür evlatlarımın yanında olacağım,” diyerek özetliyor.

EŞİNİN KAYBI VE ÇOCUKLARI

Eşi Durmuş Ali Kılınç’ın depremde hayatını kaybettiğini anlatan Kılınç, “Eşim ilk önce sağ idi. Daha sonra artçılar oldu, eşimin boynuna taş düştü ve yanımda hayatını kaybetti,” diye ifade ediyor. Çocuklarının, ablası tarafından dışarı atıldığını, Umut’un ise babasının kucağında olduğunu söyleyen Kılınç, “Daha sonra Umut’u jandarmalar kurtarıp dışarıya çıkarttılar,” şeklinde konuşuyor. Bedia Kılınç, yaşadığı acıların bir daha kendisine yaşatılmamasını diliyor.