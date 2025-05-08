400 Bin TL Kredi, 828 Bin TL Ödeme

PARASAL SIKIŞTIRMA POLİTİKALARI VE FAİZ ARTIRIMLARI

Merkez Bankası’nın uyguladığı parasal sıkılaşma politikaları, Mayıs 2025’te taşıt kredisi faiz oranlarını %3.50 seviyelerine çekti. Bu durumda 400 bin TL tutarında taşıt kredisi alan bir tüketici, 36 ay vadede toplamda yaklaşık 828 bin TL geri ödeme yapıyor. Faiz artışları, otomotiv sektöründe kredi ile yapılan araç satışlarını olumsuz etkilerken, toplam krediler içinde taşıt kredisinin payı %3’e kadar düştü. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, “Krediyle araç almak hâlâ mümkün, ancak erişim kanalları daraldı” açıklamasını yapıyor.

TAŞIT KREDİSİ DETAYLARI VE EK MALİYETLER

Güncel verilere göre, %3.50 faiz oranı ile 400.000 TL taşıt kredisi almak isteyen bir tüketici, 36 ay vade ile aylık yaklaşık 23.000 TL taksit ödemek zorunda kalıyor. Hangikredi.com’a göre, bu kredinin toplam geri ödemesi 828.000 TL’ye ulaşıyor. Bunun yanı sıra, dosya masrafı (binde 5, yani 2.000 TL), kasko ve hayat sigortası gibi ek maliyetler, bu yükü artıran etkenler arasında bulunuyor. Örnek vermek gerekirse, 400.000 TL kredi için tahsis ücreti ve %5 BSMV ile birlikte ek masraflar yaklaşık 2.100 TL’ye ulaşabiliyor.

FAİZ ARTIRIMLARININ ETKİLERİ

Merkez Bankası’nın 2025’te enflasyonu kontrol altına almak amacıyla gerçekleştirdiği faiz artırımları, tüm kredi türlerini ciddi anlamda etkiledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, bankalar taşıt kredisi faiz oranlarını %3.45 ile %4.33 aralığına çekti; ortalama faiz oranı ise %3.50 olarak hesaplandı.