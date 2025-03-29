420 Bin Sağlık Çalışanına Yeni Fırsat

SAĞLIK HİZMETLERİNDE DÖNÜŞÜM HIZLANIYOR

Sağlık Bakanı Memişoğlu, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” hedefi doğrultusunda sağlık hizmetlerinde dönüşüm sağlayacak önemli düzenlemelere imza attıklarını duyurdu. Bakan, “Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle, 9 sağlık meslek grubunda yaklaşık 420 bin sağlık çalışanı için yeni istihdam alanı oluşturuyoruz,” şeklinde ifade etti.

KAPSAMLI DÜZENLEMELER

Yeni yönetmelik, sağlık hizmetlerini daha geniş ve ulaşılabilir bir hale getirecek değişiklikler içeriyor. Bakan Memişoğlu, sağlık altyapısını ve sağlık tesislerini güçlendirmek için kısa sürede birçok önemli adımın atıldığını vurguladı.

HİZMET BİLİNCİYLE ATILAN ADIMLAR

Bakan, bu düzenlemelerin millet adına bir görev anlayışıyla gerçekleştirildiğini belirtirken, “Bizler, millete hizmetin boynumuzun borcu olduğuna inanıyor, bu mesuliyetin bilinciyle canla başla çalışıyoruz. Yeni yönetmeliğin ülkemiz, milletimiz ve büyük sağlık ailemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum,” sözlerini kullandı.