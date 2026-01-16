450 Yıllık Elekler Camisi Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Karabük’ün Eflani ilçesinde 450 yıllık ahşap Elekler Camisi, çıkan yangın nedeniyle tamamen kullanılamaz duruma geldi. Olayın ayrıntılarına göre, Ovaşeyhler köyündeki Gemicioğlu Mahallesi’nde bulunan tarihî Elekler Camisi’nde cuma namazı esnasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın başladı. Camide bulunan cemaat, yangını fark eder etmez dışarıya çıkmayı başardı.

YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilen yangın ihbarıyla birlikte olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin etkili müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı ancak, cami yapısı kullanılamaz hale geldi. Yangın anında camide bulunan bir şahıs, durumu aktarırken “450 yıllık tarihi camimiz yangına teslim oldu. 2 rekat namazı kıldık. Duman ve koku sardı. Yanımda hoca vardı. Koku var dedi. Dışarı çıktık hemen. İçerisi dumanla dolmuş” ifadelerini kullandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının nedenleriyle ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi. Camide yaşanan bu talihsiz olay, bölge halkında büyük üzüntüye neden oldu.