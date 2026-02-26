472 Yıllık Tarihi Mezarlıkta Tahribat Skandalı

Osmanlı padişahlarından İkinci Selim’in Manisa’daki sancak beyliği dönemi boyunca Darüssaade Ağası olarak görev yapan ve daha sonra Baş Kapıcıbaşı olarak atanan Hüsrev Paşa’nın inşa ettirdiği caminin mezarlık kısmı tahrip edildi. Ayrıca, hazire alanındaki diğer mezar taşları da acımasızca yerlerinden söküldü.

VATANDAŞLARDAN GÜVENLİK ÖNLEMİ TALEBİ

Manisa’nın tarihinde önemli rollere sahip devlet büyüklerinin yattığı bu tarihi ve manevi kıymeti olan alandaki ağır tahribatı gören vatandaşlar isyan etti. Cami cemaatinden yetmiş sekiz yaşındaki Salih Yaman, yaşanan tahribat karşısında duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Sadece Hüsrev Ağa Camisi’nin değil, kentteki tüm tarihi camilerin ve kabristanların koruma altına alınması gerekiyor” dedi.

