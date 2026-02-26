Türkiye Ragbi Federasyonu Milli Sporcu Sevdenur Gülçiçek’i Kaybetti

turkiye-ragbi-federasyonu-milli-sporcu-sevdenur-gulcicek-i-kaybetti

Türkiye Ragbi Federasyonu, milli sporcu Sevdenur Gülçiçek’in vefat ettiğini duyurdu.

KANSERE YENİK DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Federasyonun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Milli sporcumuz Sevdenur Gülçiçek’in, bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ülkemizi temsil eden kıymetli sporcumuzun azmi, mücadelesi ve karakteri her zaman hatırlanacaktır. Sevdenur’a Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

CENAZESİ BUGÜN DEFNEDİLECEK

Softbol sporcusu Sevdenur Gülçiçek’in cenazesinin, bugün öğle namazının ardından Samsun’un Çarşamba ilçesine bağlı Acıklı köyünde toprağa verileceği bildirildi.

