Bursa’da 20 Milyonluk Soygun Gerçeği Ortaya Çıktı

Olay, 17 Şubat günü saat 11.00 sıralarında, Nilüfer ilçesi Balkan Mahallesi Hasanağa Caddesi’nde yaşandı. Ö.U. isimli kişiye ait olan 20 milyon 322 bin TL’nin, İstanbul’dan Bursa’da bulunan B.S. isimli işletmeciye ulaştırılması için yola çıkan O.D. ve O.S. sürücülüğündeki aracın önü, başka bir otomobil tarafından kesildi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Aracın içerisinde koliler içinde yer alan para, şüpheli kişiler tarafından gasp edildi. Olayın hemen ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ile Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin detaylı bir inceleme başlattı. Şüphelilerin Bursa’ya girişleri ve kentte bulundukları süre boyunca aldıkları güvenlik kamerası görüntüleri titizlikle incelemeye alındı, ayrıca saha araştırmaları gerçekleştirildi.

SAHTE SOYGUN

Yapılan çalışmalar sonucunda, parayı taşıyan O.D. ve O.S.’nin, gasp olayını gerçekleştiren S.K., M.K., E.S., A.K., E.T., A.Ç. ve F.D. ile birlikte hareket ettikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyon neticesinde, bu şüphelilerin saklandıkları adreslerde yapılan aramalarda; toplamda 5 milyon 173 bin 900 TL nakit para, 8 milyon 311 bin 982 TL değerinde ziynet eşyası ve suça karıştıkları belirtilen 1 tüfek ele geçirildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 8 şüpheliden 5’inin, emniyetteki ilk ifadelerinde; ele geçirilen para ve ziynet eşyalarını bahis yoluyla kazandıklarını iddia ettikleri öğrenildi. Şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.