Müzik Dünyasında Celal Karatüre Rüzgarı Esti

MÜZİK DÜNYASINDA YÜKSELEN YILDIZ

Müzik sahnesinde adından sıkça söz ettiren Celal Karatüre, “Kâbe’de Hacılar Hû Der Allah” eseri ile küresel bir fenomen haline geldi. Türkiye ve Almanya müzik listelerinde birinci sıraya yükselen Karatüre, dünya genelinde de ilk 10’a girerek New York Times Meydanı’nın dev ekranlarında yer alma fırsatını yakaladı.

TREND LİSTELERİNDE ZİRVE AMBARGOSU

Celal Karatüre’nin yeni klibi “Kâbe’de Hacılar Hû Der Allah”, yayınlandığı andan itibaren müzikseverler tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı. Kısa bir süre içerisinde trend listelerinde hızla yükselen bu çalışma, ulaştığı izlenme ve dinlenme rakamlarıyla rakiplerini geride bıraktı. Karatüre’nin elde ettiği başarılar şu şekilde sıralandı: Türkiye: 1. sırada, Almanya: 1. sırada, Dünya genelinde: 9. sırada.

NEW YORK’UN KALBİNDE BİR TÜRK

Bu etkileyici başarı, müzik endüstrisinin merkezi kabul edilen New York’ta da yankı buldu. Celal Karatüre, Times Meydanı’nda yer alan dev dijital ekranlarda boy göstererek hem Türkiye’yi hem de müziğini uluslararası alanda başarıyla temsil etti. Meydana akın eden binlerce kişi, Türk sanatçının klibinden kesitlerle karşılaşma şansı yakaladı.

