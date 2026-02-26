İrem Derici Nişanlısını Takipten Çıktı İddialı Paylaşımlar Yaptı

İrem Derici, geçtiğimiz haftalarda nişanlısı Melih Kunukçu’yu sosyal medya platformundan takibi bıraktı. Ünlü pop sanatçısı, birlikte çektikleri fotoğrafları silerken gerçekleştirdiği paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya hesabında, kendisiyle ilgili iddialı beyanlar ortaya koyan Derici, özgüven mesajı veren ve yeni dönemine dair heyecan yaratacak ifadeler kullandı.

PAYLAŞIMDAKİ İFADELER

Derici, paylaşımında kendisini “yetenekli, eğlenceli, uyumlu, güzel, seksi, kariyeri yerinde, özgür ve vizyonlu” kelimeleriyle tanımladı. “Kendim gibi birini bulsam onu kaybetme korkumdan uyuyamazdım” diyerek, ilişkiler hakkında hissettiklerine değindi.

GÖZLER 2026’DA

Ayrıca, 2026 yılı ile ilgili iddialı bir çıkışta bulunan sanatçı, “İrem 2026’nın içinden geçecek. Bekleyin” ifadeleriyle takipçilerini merak içerisinde bıraktı. Derici’nin paylaşımı, çok sayıda beğeni ve yorum alırken, hayranları sanatçının yeni projeleri hakkında ipuçlarını tartışır hale geldi.