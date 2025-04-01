5 Aydır Araçlar İçin Zorunluydu

Kış Lastiklerinin Performansı

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda en iyi performansı sağlamak amacıyla özel bir tasarıma sahip lastiklerdir. Sıcak havalarda bu lastikler, aşırı aşınma ve performans kaybı sorunlarına yol açabiliyor. Bu nedenle yaz aylarında kış lastiklerinin kullanımının önerilmediği belirtiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen bu kural, özellikle şehirler arası yolculuk yapan ticari araçlar için zorunluydu. Ancak özel araçlar için de güvenli sürüş açısından bu uygulamanın tercih edilmesi gerekiyor.

Son Tarih: Kış Lastiklerini Çıkarma Zamanı

Bugün itibarıyla, kış lastiği takma zorunluluğu sona erdi. Araç sahipleri, lastiklerini yaz lastikleri ile değiştirme hakkına sahip. Lastik değişim ücretleri, jant büyüklüğüne göre farklılık gösteriyor. Ortalama olarak, 13 ve 14 inç jantlar için 800 TL, 15 ve 16 inç jantlar için 1000 TL, 17 inç için 1250 TL, 18 inç için 1500 TL, 19 inç için 1700 TL, 20 ve 21 inç jantlar için ise 2000 TL fiyat uygulanıyor.