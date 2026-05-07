5 Beldede Seçim Heyecanı: AK Parti Adayları Açıklandı

Türkiye genelinde 5 beldede seçim heyecanı yaşanıyor.
Seçim, belde statüsü kazanmış 5 yerleşim biriminde, 7 Haziran’da gerçekleştirilecek.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, 7 Haziran’daki seçimlerdeki adayların isimlerini sosyal medya üzerinden duyurdu.
AK PARTİ ADAYLARINI BELİRLEDİ
Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Bağtaşı beldesinde Mustafa Karadağ, Reşadiye ilçesindeki Yolüstü beldesinde Mustafa Altın, Çevrecik beldesinde Turgay Çetin, Nevşehir’in Ürgüp ilçesine ait Mustafapaşa beldesinde Mustafa Özer ve Gümüşhane Merkez Tekke beldesinde Kemalettin Demirkıran AK Parti’nin belirlediği adaylar olarak yarışacak.
Demir, paylaşımında “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkamız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 7 Haziran 2026 tarihinde yapılacak belde belediye başkanlığı seçimleri için AK Parti belediye başkan adaylarımız belirlenmiştir. Hayırlı olsun.” ifadelerine yer verdi.