TOGG’dan Yeni B Segmenti İşbirliği Açıklaması

TOGG, yeni B segmenti otomobiller için stratejik bir anlaşma imzaladı.

STRATEJİK İŞBİRLİĞİ

Marka, CATL’in alt kuruluşu CAIT ile ortak bir platform geliştirmek amacıyla iş birliği gerçekleştiriyor. TOGG, bu süreçte mevcut bir çözüm almak yerine, geliştirme aşamasında aktif mühendislik desteği sağlayarak kendi ürün ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda platformu şekillendiriyor. CAIT, platform teknolojisini sunarken, kullanıcı deneyimi ve ürün gereksinimlerini belirlemede TOGG önemli bir rol üstlenecek. İş birliği, CAIT’in Bedrock Şasi teknolojisi ile TOGG’un araç geliştirme yeteneklerini birleştirerek Türkiye pazarına yeni nesil elektrikli araçlar kazandırmayı da hedefliyor.

YENİ MODELLER 2027’DE

Bu kapsamda üç yeni modelin, 2027 yılının ortalarından itibaren Türk kullanıcılarıyla buluşması planlanıyor. TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, iş birliğinden memnuniyet duyduklarını belirterek, mobiliteyi sadece bir ürün kategorisi değil, aynı zamanda bütüncül bir teknoloji ve ekosistem meselesi olarak ele aldıklarını vurguladı. Tosyalı, “Bu doğrultuda kurduğumuz işbirliklerini klasik tedarik ilişkilerinin ötesine taşıyarak, ortak değer üreten ve geleceği birlikte inşa eden stratejik ortaklıklara dönüştürüyoruz” ifadelerini kullandı.

KULLANICI DENEYİMİ ZENGİNLEŞİYOR

Tosyalı, bu işbirliğinin kullanıcı taleplerine daha etkin yanıt vermeye imkan tanıyacağını ve Türkiye’de ekosistemin gelişimine katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca, gelecekte değer yaratan işbirlikleri ile farklı segmentlerde yeni çözümler geliştirerek TOGG ekosistemini zenginleştireceklerini vurguladı.

DÜNYA ÇAPINDA BÜYÜME HEDEFİ

CATL Yönetim Kurulu Başkanı Robin Zeng, iş birliğinin Bedrock Şasi’nin Çin pazarındaki seri üretimi sonrasında küresel ölçekte büyümesi açısından önemli olduğunu ifade etti. Zeng, “Aynı zamanda entegre akıllı şasi alanında referans projelerden biri olacak bu iş birliği, küresel iş ortaklarımızı güçlendirerek elektrifikasyon sürecini hızlandıracak ve gelişmekte olan yeni enerji pazarlarında düşük karbonlu mobiliteye geçişi destekleyecek” şeklinde açıklamada bulundu.

YERELLEŞTİRME VE ENTEGRASYON

Bedrock Şasi, 2024 yılında Çin pazarında seri üretime geçiş yapacak olan, binek araç markalarına bağımsız bir ürün olarak sunulacak entegre akıllı şasi sisteminin ilk örneği olma özelliği taşıyor. Model, batarya, elektrikli güç aktarım sistemi, termal yönetim sistemi ve şasi kontrol ünitesi gibi temel bileşenleri tek bir platformda birleştirerek yerelleştirme mantığıyla küresel ölçekte uygulanmak üzere tasarlandı. Böylece, kullanıcı ihtiyaçlarına göre tasarım ve üretim gerçekleşirken ortak bir teknolojik altyapı kullanılması da hedefleniyor.