Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Hangi Gruplar İçin Uygun

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası, sosyal güvenlik sistemine bağlı bireylerin, SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde muayene, tahlil ve tedavi hizmetlerinden ek ücret olmaksızın yararlanmalarını sağlayan bir sigorta türüdür. SGK’nın karşılamış olduğu bedelin üzerindeki “fark ücreti”, sigorta şirketince karşılanır. Böylelikle, bireyler hem kamu hem de özel sağlık hizmetlerinin ayrıcalıklarından aynı anda faydalanma imkânı bulur.

İŞTE FİYAT FARKLILIKLARI

Tamamlayıcı sağlık sigortası primleri, kişinin yaşı, sağlık durumu, seçilen teminat paketi ve sigorta şirketine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Genelde, bu sigorta türü, özel sağlık sigortasına göre daha avantajlı fiyatlarla sunulmaktadır. Bunun nedeni, prim hesaplamalarında SGK’nın karşılamış olduğu bedelin göz önünde bulundurulmasıdır.

KİMLER YARARLANABİLİR?

Tamamlayıcı sağlık sigortasının kimler için uygunu sorusu, büyük ölçüde SGK kaydına bağlıdır. 2026 yılı itibarıyla genel uygulama gereği 18-65 yaş aralığındaki bireyler kolaylıkla poliçe alabilirken, ilk kez başvuranlar için genelde üst yaş sınırı 70 olarak belirlenmektedir. Kronik ya da kritik bir hastalığı bulunmayan ve SGK güvencesi aktif olan herkes bu sigorta hizmetinden yararlanabilir. Çalışanlar, emekliler, ev hanımları ve aile genişletmesi düşünen ebeveynler, bu sigortanın hedef grup içindedir.

ÇALIŞANLAR İÇİN ÖNEMİ

İşçi, memur veya Bağ-Kur sigortalısı olarak çalışan bireyler, tamamlayıcı sağlık sigortasının en fazla faydalandığı grubu oluşturmaktadır. Kurumsal sağlık sigortası sunmayan iş yerlerinde çalışanlar için, bu sigorta bireysel bir seçenek sağlar. SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında hızlı randevu ve teşhis olanakları, çalışanların iş verimliliğine doğrudan etki eder. Ayrıca, yıllık beyanname sunan bireyler, ödedikleri tamamlayıcı sigorta primlerini vergi matrahından düşme avantajına sahip olur; bu durum, sigortayı sağlık ve mali açıdan avantajlı hale getirir.

EMEKLİLER İÇİN AVANTAJLAR

Emeklilik döneminde sağlık ihtiyaçlarının artmasıyla birlikte gelir düzeyi genellikle sabit kalır. Tamamlayıcı sağlık sigortası, emeklilerin bütçelerini zorlamadan, anlaşmalı özel sağlık alanlarında konforlu sağlık hizmeti almalarını sağlıyor. Düzenli doktor kontrolleri, hastalık takibi ve acil durumlarda hızlı müdahale gibi önemli avantajlar, tamamlayıcı sağlık sigortasını emekliler için cazip hale getirmektedir.

AİLELER VE ÇOCUKLAR İÇİN FAYDALARI

Yeni doğan bebekler ve küçük yaşta olan çocuklar, sık hastalanabilen grupları içerisinde yer alır. Aile planı kapsamında düzenlenen tamamlayıcı sağlık poliçeleri, sigortalının eşini ve 18 yaş altındaki çocuklarını güvence altına alabiliyor. 2026 yılı itibarıyla birçok sigorta şirketi, aile poliçelerinde kişi başına %15’e kadar indirim uygulamaktadır. Gebelik planı olanlar ise doğum teminatı ek paketi alabilir; ancak çoğu şirkette poliçe başlangıcından itibaren 6 aylık bekleme süresinin geçerli olacağı unutulmamalıdır.