Fenerbahçe’de Olağanüstü Seçim Heyecanı Artıyor

FENERBAHÇE’DE SEÇİM TABLOSU NETLEŞİYOR

Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kuruluna bir ay kala, gelişmeler hız kazanıyor. Sarı lacivertli ekipte, Mehmet Ali Aydınlar adaylıktan çekilirken, eski başkan Aziz Yıldırım seçimlerde yer alacağını duyurdu.

AZİZ YILDIRIM’DAN BİRLİK ÇAĞRISI

Yıldırım’ın birlik olma çağrısına yanıt veren Barış Göktürk, adaylık yarışından çekildiğini ifade etti ve Yıldırım’ın yönetiminde yer alması bekleniyor. Diğer yandan, Hakan Safi ise başkanlık mücadelesine yalnız devam etmeye kararlı görünüyor.

ALI KOÇ’UN TAVRI BEKLENİYOR

Fenerbahçe camiasında, eski başkan Ali Koç’un tavrı büyük bir merakla bekleniyor. Koç’un gelecek ay gerçekleşecek seçimde aday olmama niyeti bulunuyor.

SEÇİM TARİHİ DEĞİŞEBİLİR Mİ?

6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulun tarihi değişebilir. A Milli Takım’ın 1 Haziran’da Kuzey Makedonya ile Chobani Stadı’nda yapacağı hazırlık maçı, 5 gün sonra Kadıköy’deki kongre hazırlıklarını etkileyebilir ve bu durum seçim takviminde değişikliklere yol açabilir. Adaylar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, kongrenin ertelenmesindense daha öne alınması gerektiğini savunuyor.