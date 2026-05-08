Şebnem Ferah’tan İkinci Konser Müjdesi Geldi

ŞEBNEM FERAH, KONSERLERİYLE GERİ DÖNÜYOR

“Mayın Tarlası”, “Deli Kızım Uyan”, “Yağmurlar”, “İki Yabancı” gibi eserleriyle tanınan Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, uzun bir aradan sonra sahnelere dönüyor. 3 Haziran’da Küçükçiftlik Park’ta hayranlarıyla buluşacak olan ünlü sanatçının konserinin biletleri, satışa çıktığı anda sadece 12 dakikada tükendi.

BİLET SIKINTISI YAŞANDI

Ferah’ın geri dönüşü, hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı. Konser biletlerinin satıldığı platformlarda yığılma olmaması adına sistemde sıra numarası uygulamasına geçildi. Yüz binlerce kişi, saatlerce beklemelerine rağmen, Ferah’ın yıllar sonra vereceği ilk konserine bilet alamadı.

Genel giriş biletlerinin 2 bin 500 TL’den başladığı konserde, sahne önündeki biletlerin fiyatı ise 3 bin 600 TL olarak belirlendi. Yoğun ilgiye tanık olan konserin biletleri, kısa bir süre zarfında tamamen tükendi.

İKİNCİ KONSER TARİHİ DUYURULDU

Ferah’a olan yoğun ilgi sonrası da hayranlarına güzel bir sürpriz yapıldı. Ünlü sanatçının ikinci konser tarihi açıklandı. Ferah, 27 Haziran’da da Küçükçiftlik Park’ta yeniden hayranlarıyla buluşacak. 54 yaşındaki sanatçının ikinci konserinin biletleri 8 Mayıs 2026’da satışa sunulacak.

HEYECANINI PAYLAŞTI

Öte yandan Şebnem Ferah, 6 yıl aradan sonraki ilk konserinin duyurusunu sosyal medya hesabından yaparak heyecanını şu sözlerle ifade etti: “Şimdi ben buraya ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek, bir şeyler eksik kalacak. O yüzden kısa tutuyorum. Buluşana kadar gün sayıyor olacağım. Görüşmek üzere.”

