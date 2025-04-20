5 Eski Bakan, 32 Kişiye Soruşturma!

COVID-19 FONU İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Dakar Savcılığı, eski Cumhurbaşkanı Macky Sall’ın hükümetinde bulunan beş eski bakan ve toplamda 27 kişi hakkında 2020-2021 döneminde Covid-19 ile mücadele amacıyla ayrılan 1 milyar CFA (1,5 milyar avro) tutarındaki kamu fonunu kötüye kullanma suçlamasıyla bir soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

BİLGİLERİN İNCELENMESİ İÇİN MECLİS’E GÖNDERİLDİ

Açıklamada, söz konusu bakanların isimlerine yer verilmezken, 27 kişi arasında kamu görevlilerinin yanı sıra moda ve sanat dünyasından tanınmış isimlerin bulunduğu ifade edildi. Eski bakanlarla ilgili dosyaların incelenmek üzere Ulusal Meclis’e iletildiği, bu konuda dava açılıp açılmayacağına Yüksek Adalet Divanı’nın karar vereceği bildirildi.