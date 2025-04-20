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5 Eski Bakan Hakkında Soruşturma Açıldı!

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COVID-19 FONUNUN KÖTÜYE KULLANILDIĞI İDDİASI

Dakar Savcılığı, eski Cumhurbaşkanı Macky Sall döneminde görev yapmış 5 eski bakan ve toplamda 27 kişi hakkında 2020-2021 yıllarında Covid-19 ile mücadele için ayrılan 1 milyar CFA (yaklaşık 1,5 milyar avro) tutarındaki kamu fonunu kötüye kullanma suçlamasıyla bir soruşturma başlattığını duyurdu.

YÜKSEK ADALET DİVANI’NIN ROLÜ

Yapılan açıklamada, eski bakanların isimlerinin belirtilmediği, ancak 27 kişi arasında kamu çalışanlarının yanı sıra moda ve sanat camiasından şahısların da yer aldığı vurgulandı. Eski bakanlarla ilgili dosyaların incelenmesi amacıyla Ulusal Meclis’e teslim edildiği, dava açılıp açılmayacağına ise Yüksek Adalet Divanı’nın karar vereceği ifade edildi.

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