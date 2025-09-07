5 Filistinli Daha Açlıktan Hayatını Kaybetti

GAZZE ŞERİDİ’NDE İNSANİ FELAKET DEVAM EDİYOR

Gazze Şeridi’nde durum her geçen gün daha da kötüleşiyor. İsrail’in uyguladığı ablukayla insani yardım geçişlerinin kısıtlandığı bu bölgede, derin bir insani kriz yaşanıyor.

AÇLIK NEDENİYLE ÖLENlerin SAYISINDA ARTİŞ

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan gelen bilgilere göre, İsrail güçleri açlık silahını kullanıyor. Son 24 saat içerisinde, 3’ü çocuk olan toplam 5 Filistinli, açlık ve yetersiz beslenme yüzünden hayatını kaybetti. Bakanlık, “Yetersiz beslenme nedeniyle ölenlerin sayısı 138’i çocuk olmak üzere 387’ye ulaştı” ifadesini kullanıyor. Ayrıca, BM destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması’nın 22 Ağustos 2025’te Gazze Şeridi’nde kıtlık ilan ettiğinden bu yana, 23’ü çocuk toplam 109 ölüm kaydedildi.