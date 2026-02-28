5 İlde Maliyeye Yönelik Dolandırıcılık Operasyonu

5-ilde-maliyeye-yonelik-dolandiricilik-operasyonu

Kocaeli’de mali suçlarla mücadele kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, mali suçlara yönelik çalışma başlattı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, Kocaeli genelinde faaliyet gösteren iki firmanın toplamda 235 milyon TL miktarında zarara uğratıldığı tespit edildi. İncelemeler sonrasında, şüpheli şahıslar hakkında “nitelikli dolandırıcılık” ve “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” suçlamalarıyla soruşturma açıldı.

12 TUTUKLAMA

Kocaeli, İstanbul, İzmir, Bartın ve Çanakkale illerinde eş zamanlı yürütülen operasyonlar neticesinde, birçok şüpheli gözaltına alındı. Her iki olaya ilişkin toplam 12 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.

