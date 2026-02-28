ABD İle İran Müzakereleri Devam Ediyor

abd-ile-iran-muzakereleri-devam-ediyor

ABD İLE İRAN ARASINDAKİ BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

ABD ile İran arasındaki gerilim devam ederken, Amerikan ordusunun bölgedeki askeri yığınağı sürüyor. Tarafların Cenevre’de gerçekleştirdiği müzakerelerin üçüncü turu tamamlandı, ancak bu görüşmelerde bir anlaşmaya varılamadı. Müzakerelerin dördüncü etabı için ise Viyana’nın adres olarak belirlendiği bildiriliyor.

MÜZAKERELER HAKKINDA YENİ AÇIKLAMA

İran’ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan ABD Başkanı, “İran konusunda henüz bir karar vermedim. Müzakere şekillerinden memnun değilim.” şeklinde açıklama yaptı. Bu bağlamda, müzakerelerin devam edeceğine dikkat çekerek, “Cuma günü daha fazla görüşme olacak.” dedi.

ASKERİ MÜDAHALE OLASILIĞI

Askeri müdahale ile ilgili endişelere de değinen Trump, “Askeri güç kullanmak istemem ama bazen mecbur kalıyorsunuz.” ifadesini kullandı. Bu durum, olası bir askeri müdahaleye dair belirsizlikleri artırıyor. Tramp, ayrıca İran’da rejim değişikliği olabileceğini ya da olmayacağını belirtti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Bakan Uraloğlu Dijital Dünyada Çocukları Koruyacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birlikte tamamlanma aşamasında olduğunu duyurdu.
Gündem

Türkiye Tarihi Galibiyetle Sırbistan’ı Geçti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Sırbistan'ı 82-78 yenerek önemli bir başarı elde etti. Başantrenör Ergin Ataman, galibiyeti tarihi olarak değerlendirdi.
Gündem

Pide Kuyruğunda Silahlı Saldırı Gerçekleşti

İzmit'te iftar saati yaklaşırken bir kişi, fırın önünde pide kuyruğunda beklerken silahlı saldırıya hedef oldu. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gündem

5 İlde Maliyeye Yönelik Dolandırıcılık Operasyonu

Kocaeli merkezli gerçekleştirilen mali suç operasyonunda, iki firma 235 milyon TL zarara uğratılarak 5 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 12 kişi tutuklandı.
Gündem

Nesrin Baş Uluslararası Turnuvada Bronz Madalya Kazandı

Tiran'daki Uluslararası Muhamet Malo Ranking Serisi Turnuvası'nda, Avrupa şampiyonu Nesrin Baş 68 kiloda bronz madalya elde etti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.