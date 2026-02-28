ABD İle İran Müzakereleri Devam Ediyor

ABD İLE İRAN ARASINDAKİ BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

ABD ile İran arasındaki gerilim devam ederken, Amerikan ordusunun bölgedeki askeri yığınağı sürüyor. Tarafların Cenevre’de gerçekleştirdiği müzakerelerin üçüncü turu tamamlandı, ancak bu görüşmelerde bir anlaşmaya varılamadı. Müzakerelerin dördüncü etabı için ise Viyana’nın adres olarak belirlendiği bildiriliyor.

MÜZAKERELER HAKKINDA YENİ AÇIKLAMA

İran’ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan ABD Başkanı, “İran konusunda henüz bir karar vermedim. Müzakere şekillerinden memnun değilim.” şeklinde açıklama yaptı. Bu bağlamda, müzakerelerin devam edeceğine dikkat çekerek, “Cuma günü daha fazla görüşme olacak.” dedi.

ASKERİ MÜDAHALE OLASILIĞI

Askeri müdahale ile ilgili endişelere de değinen Trump, “Askeri güç kullanmak istemem ama bazen mecbur kalıyorsunuz.” ifadesini kullandı. Bu durum, olası bir askeri müdahaleye dair belirsizlikleri artırıyor. Tramp, ayrıca İran’da rejim değişikliği olabileceğini ya da olmayacağını belirtti.