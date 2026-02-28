Churchill Heykeline Kırmızı Boya ile Protesto

Londra’daki Parlamento Meydanı’nda, eski Başbakan Winston Churchill’in heykeline kırmızı boya ile yazılar yazıldı. Heykel, bu sabah Filistin yanlısı bir aktivist tarafından hedef alındı. Eylemci, heykele “Özgür Filistin” yazdıktan sonra, kaidesinde “Siyonist savaş suçlusu”, “Soykırımı durdur”, “Şimdi, bir daha asla”, “İntifadayı küreselleştir” ve “Lahey’den selamlar” ifadelerini bıraktı. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, eylemciyi gözaltına aldı.

HEYKEL EYLEMİ ÜSTLENİLDİ

Eylem, İngiltere ve Hollanda’da tutuklu bulunan Filistin yanlısı aktivistlere destek veren Hollandalı bir grup tarafından üstlenildi. Bu grup, gündeme getirdiği bilgide, üyesi Olax Outis’in Churchill heykelini hedef alan eylemi gerçekleştirdiğini açıkladı. Outis’in açıklamalarına göre, “Hollanda vatandaşıyım. Hollandalı eylem grubu Free the Filton 24 NL üyesi olarak tarihin en bilinen savaş suçlularından biri olan Winston Churchill’in heykeline yönelik eylem için İngiltere’ye geldim.” dedi.

EYLEMCİDEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Ardından, “Sömürgeciler tarafından yönetilen bir ülkede yaşanan korkunç insan hakları ihlallerine dikkati çekmek için cinayet düşkünü, bağnaz bir sapığı onurlandıran anıtsal bir heykeli tahrip ettim.” diyen Outis, İsrail’in uluslararası yasaları çiğnediğini vurguladı. Aynı zamanda, İngiltere hükümetinin Hollanda’nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanında yargılanması gerektiğini savundu.

SAVUNDUĞU DEĞERLER

Outis, Temmuz 2025’te yasaklanan Palestine Action grubuna da destek verdiğini belirterek, “İngiltere ve işgal altındaki Filistin halkının yanındayım. Kalbi atan bir insan olarak soykırıma karşıyım.” ifadelerini kullandı. Hollanda’nın Gazze’deki soykırımda işbirlikçi olduğunu öne süren Outis, Churchill’in 1921-1922 döneminde Sömürge Bakanı iken İsrail’in kuruluşuna zemin hazırlayan Balfour Deklarasyonu’nun uygulanmasında sorumluluğu bulunduğunu aktardı.