Türkiye Tarihi Galibiyetle Sırbistan’ı Geçti

Türkiye, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu’ndaki üçüncü maçında Sırbistan’ı 82-78 yenerek, elemelerdeki başarısını sürdürdü ve liderliğini korudu. A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman ve kaptan Cedi Osman, maç sonrası yapılan basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Galibiyetten dolayı oyuncularını kutlayan Ergin Ataman, “Eğer yanılmıyorsam Sırbistan karşısında deplasmanda ilk kez kazandık. Bu, çok önemli. Sırbistan, önemli oyuncularından yoksun olsa da onlara saygı duyuyoruz. Tarihi bir galibiyete imza attık” açıklamasında bulundu.

ÜÇÜNCÜ PERİYOTTAKİ KONTROL

Üçüncü periyodun son dakikasına kadar maçı kontrol ettiklerini ifade eden Ergin Ataman, “Topu iyi paylaştık ve çok iyi oynadık. Daha sonra Sırbistan çok agresif savunmaya geçince biz de top kayıpları yaşadık. Düzenimizi kaybettik. Ercan ile sayı üretmeye çalıştık fakat top kaybı yaptık. Bu aşamada Sırbistan, Dobric’in atışları ve Markovic’in skorer oyunuyla geri döndü. Aslında çok net kazanmamız gereken maçı son 1 dakika 30 saniye kala riske ettik. Bu, tarihi bir galibiyet. Grupta 3’te 3 yaptık. Bu galibiyetin değer kazanması için İstanbul’da da mutlaka kazanmamız gerekiyor. O maç da yine sert bir mücadele olacak” sözlerini kullandı.

CEDI OSMAN’DAN ÖVGÜLER

A Milli Takım kaptanı Cedi Osman ise, önemli ve anlamlı bir galibiyet elde ettiklerini ifade etti. Cedi Osman, karşılaşma ile ilgili değerlendirmesinde, “Bugün çok iyi bir iş çıkardık, maçı başından itibaren kontrol ettik. İkinci yarıda Sırbistan’ın agresif oyunu nedeniyle biraz zorlandık ama bunun üstesinden geldik. Takım arkadaşlarımızı ve teknik ekibi tebrik ediyorum” dedi.