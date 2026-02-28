Melike Arıkan’ı Hayatından Eden Talihsiz Kaza

Melike öğretmeni hayattan koparan kaza, 25 Şubat’ta İncivez Mahallesi Aydoğmuş Sokak ile Hürriyet Caddesi kesişiminde yaşandı. İddialara göre, M.F.C. isimli şahsa ait 35 CFV 074 plakalı hafif ticari araç, akü takviyesi yapmak için durduğu sırada aniden hareket etti.

4 KİŞİ YARALANDI

Hafif ticari araç, çöp konteynerine çarparak yolda ilerleyen baba Mehmet Arıkan (60), kızı Melike Arıkan (27), Berna K. (19) ve akü takviyesine yardım eden Mehmet Özgür C.’yi (45) yaraladı. Olayın bildirilmesi üzerine, sağlık ve polis ekipleri derhal bölgeye yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere taşınarak tedavi altına alındı.

2 GÜN SÜREN YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Öğretmen olarak yeni göreve başlayan Melike Arıkan, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nde 2 gün devam eden yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Düzce Yığılcalı olduğu belirtilen Arıkan’ın vefatı, ailesini derinden sarstı. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

KAÇIRILAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan hafif ticari aracın sürücüsü M.F.C. (74), çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Kazaya ilişkin soruşturma süreci devam ediyor.