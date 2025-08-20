“5. Toplantı Sona Erdi, Kurtulmuş Dikkat Çekti”

TBMM’DE MİLLİ DAYANIŞMA KOMİSYONU TOPLANDI

“Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında bir araya geldi. Komisyonun 5. toplantısı tamamlandı. Bu hafta TBMM Başkanlarını 27 Ağustos’ta, Türkiye Barolar Birliği ve hukukçuları ise 28 Ağustos’ta dinleyecek.

TOPLANTIDA “CUMARTESİ ANNELERİ” VE “BARIS ANNELERİ” BULUNDU

TBMM Tören Salonu’ndaki toplantıda, “Cumartesi Anneleri” ve “Barış Anneleri” de yer aldı. Kurtulmuş, toplantının açışında, komisyonun ilk 3 toplantısında çalışma düzeni oluşturduklarını, dün ise toplumun değişik kesimlerini dinlemeye başladıklarını dile getirdi. Dünkü toplantıda şehit aileleri, gaziler ve “Diyarbakır Anneleri” ile görüşüldüğünü, bugün ise “Cumartesi Anneleri” ve “Barış Anneleri” ile bir araya geldiklerini belirtti. Kurtulmuş, Türkiye’deki yaşanılan acıların ortak acılar olduğunu, bu acıları yarıştırmanın yanlış olduğunu ifade ederek, “Esas mesele, geçmişte yaşadıklarımızı bir daha yaşamamak için tedbirler almak ve yolumuza kardeşlik ve demokrasi içerisinde yürümektir” dedi.

ÇÖZÜM İÇİN BİR ARAYA GELENLER VAR, PROVOKATÖRLER DE VAR

Sürecin 86 milyonun yararına bitirilmesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, çözüm odaklı bir tutum sergileyen ve iyi niyetle bir araya gelenlerin olduğunu, ancak sayıca az olsa da süreci zehirlemek isteyenlerin de bulunduğunu belirtti. “Bu komisyonda konuşulmamış bazı konuları gizli oturumlarda konuşulmuş gibi ortaya koymak en hafif tabiriyle provokatörlüktür” diye ekledi. Kurtulmuş, komisyondaki 51 üyenin ortak bir kararlılık içinde olduğunu da ifade edip, “Mesele, bu milletin bir daha yaşadığı bu acıları yaşamayacak bir şekilde, barış içerisinde, yüksek demokrasi standartları içerisinde yarınlara taşımaktır” dedi.

CUMARTESİ ANNELERİ GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞTI

Toplantıda “Cumartesi Anneleri” görüşlerini dile getirdi. İkbal Eren Yarıcı, ağabeyi Hayrettin Eren için adalet talep etti. Eren’in gözaltına alındığını ve kendisinden uzun zamandır haber almakta güçlük çektiklerini anlattı. Yarıcı, komisyonun çözüm odaklı olduğuna inandığını, kayıpların akıbetlerinin açıklanmasını talep etti. Diğer bir “Cumartesi Anneleri” üyesi Maside Ocak Kışlakçı ise ağabeyinin gözaltında kaybedilmesiyle ilgili cezasızlığa son verilmesi çağrısında bulundu.

SÜREÇTE ADİL ONARIM TALEPLERİ

Besna Tosun, babası Fehmi Tosun’un 1995’te kaçırıldığını ifade ederken, insanların yaşadığı kayıpların adaletle karşılık bulması gerektiği üzerinde durdu. Tosun, insan hakları ihlalleri ve adaletsizliğin giderilmesine dair talepler sıraladı. Numan Kurtulmuş’un ardından, “Diyarbakır Barış Anneleri” temsilcileri de söz alarak, barış talebinin önemini vurguladı.

TOPLANTININ SON DAKİKALARI

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 5. toplantısı sona erdi. Komisyon, 27 Ağustos’ta TBMM Başkanlarını, 28 Ağustos’ta ise Türkiye Barolar Birliği ve hukukçuları dinleyecek.