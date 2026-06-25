5 Yıllık Aşkın Ardından Oyuncu Nazlı Bulum Evlendi

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Nazlı Bulum ve Doruk Kaya'nın nikah töreninden bir an
Nazlı Bulum, sade bir nikah töreniyle Doruk Kaya ile hayatını birleştirirken, düğün hazırlıkları da sürüyor.
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Sadakatsiz dizisindeki performansıyla tanınan genç oyuncu Nazlı Bulum, 5 yıldır birlikte olduğu iş insanı Doruk Kaya ile sade bir nikah töreninde hayatını birleştirdi. Özel hayatını gizli tutan oyuncu sade bir tören tercih etti. Çift, 27 Haziran’da düğün yapmayı planlıyor.

5 YILLIK BİRLİKTELİK NİKAHLA SONUÇLANDI

Nazlı Bulum, Sadakatsiz dizisindeki Nil rolüyle tanınıyor. 5 yıldır Doruk Kaya ile aşk yaşıyordu. Aile ve yakın dostlar törende hazır bulundu. Tebrik mesajları sosyal medyada paylaşıldı. Nikah fotoğraflarını arkadaşları yayınladı. Güzel oyuncu balık model gelinlik giydi.

DÜĞÜN 27 HAZİRAN'DA GERÇEKLEŞECEK

İstanbul’da nikah kıyan çift düğün hazırlığı yapıyor. 27 Haziran’da dostlarıyla bir araya gelecekler. Eğlenceli bir düğün organizasyonu planlanıyor.

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