50 Yıllık Semt Pazarına Bariyerli Engel

AVCILAR’DA PAZAR KAPATILDI

Avcılar’da yaklaşık 50 yıldır faaliyet gösteren semt pazarı, Danıştay kararı ile kapatıldı. Bunun sonucunda, esnafın tezgah açmaması için birçok sokak bariyerlerle kapatıldı. Mahalle sakinlerinin başvurusu üzerine alınan karar, pazarcıların tepkisini de beraberinde getirdi.

İLK GÜN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Denizköşkler Mahallesi’ndeki Ahmet Kaya Caddesi’nde ve çevresindeki sokaklarda, Danıştay’ın 28 Ocak’ta duyurduğu karar gereği semt pazarı kapatıldı. İlk pazar günü, caddede ve sokaklarda güvenlik önlemleri alındı. Pazarın açıldığı alanlar, esnafın tezgah açmaması amacıyla bariyerlerle kapandı. Güvenlik güçleri, pazar günü güvenliği sağlarken, zabıta ekipleri de tezgah açılmaması için denetim gerçekleştirdi.

PAZARCILARIN TEPKİSİ

Semt pazarının bulunduğu yerde toplanan pazarcılar, kendilerine alternatif bir yer gösterilmeden alınan karara itiraz etti. Pazarcılar, “Haftada bir gün buraya misafir oluyoruz, marketlere göre daha ucuz ve taze ürünler sunuyoruz. Buradan binlerce kişi geçim sağlıyor” diyerek çözüm talep etti. Avcılar Belediyesi’nin yeni bir yer bulma çabasında olduğu ve belediye meclisi toplantısında bu konunun ele alınacağı öğrenildi.

DAVA SÜRECİ NASIL İLERLEDİ?

Ahmet Kaya Caddesi’nde her pazar açılan semt pazarına karşı çıkan bazı kişiler, bu tür pazarların sağlıklı bir çevrede yaşam haklarını ihlal ettiğini ve acil durum hizmetlerini engellediğini belirterek 2012 yılında dava açmıştı. İstanbul 9. Bölge İdare Mahkemesi’nde açılan bu dava, Danıştay tarafından 4 yıl önce onaylandı. Ayrıca, pazarın taşınmasının istenmesine rağmen gelişme sağlanamaması üzerine yeni bir dava açıldı. İstanbul 6. Bölge İdare Mahkemesi, buna olumsuz yanıt verince dosya Danıştay’a gönderildi.

Danıştay 4. Dairesi, pazarın ya taşınması ya da kapatılması gerektiğine karar verdi ve sonucu Avcılar Belediyesi’ne ulaştırdı. Belediyeye yapılan tebligatın ardından, 2 Şubat’tan itibaren semt pazarının açılmayacağı bildirildi. Pazarcılar odası ve ilgili pazar esnafına bu karar hakkında bilgi verildi. Belediye, yeni yer bulma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.