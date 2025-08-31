500 Lira İçin Kiracısını Öldürdü

Olayın Gelişimi

Adana’nın Kozan ilçesinde, 500 liralık şofben parası nedeniyle yaşanan bir tartışma sonucunda 70 yaşındaki kiracı Hüseyin Başak hayatını kaybetti. Olayda şüpheli olarak Yener Rüzgar ve eşi Nurhan Rüzgar tutuklandı. Rüzgar çiftinin Savruk yaylasındaki evi, bilinmeyen bir nedenden dolayı yangına maruz kaldı.

Yangının Kontrol Altına Alınması

Gece saatlerinde meydana gelen yangın, ormanlık alana sıçramadan önce Kozan Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 3 arozöz ve Kozan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kavga ve Sonrası

Olayın başında, ev sahibi Yener Rüzgar, 4 yıldır kiracısı olan Hüseyin Başak’tan bozuk durumda olan şofben için 500 TL talep etti. Ancak Başak şofbeni kullanmadığını ve parayı vermek istemediğini belirtti. Bu durum, taraflar arasında tartışmaya yol açtı. Kısa sürede büyüyen kavga da Yener Rüzgar ve eşi Nurhan Rüzgar, sopa ve demir levye ile Hüseyin Başak’a saldırarak olay yerinden kaçtı. Başak, darp edildikten sonra yere yığıldı ve ailesinin ihbarı sonrası eve gelen sağlık ekipleri maalesef Hüseyin Başak’ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Olayın ardından kaçan çift, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Tutuklanan Yener Rüzgar ve eşi Nurhan Rüzgar, cezaevine gönderildi.