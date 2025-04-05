“52 Yıllık Lunapark Kapanıyor.”

LUNAPARKIN TAHLİYE KARARI ALINDI

Samsun Büyükşehir Belediyesi, İlkadım ilçesindeki lunapark alanını, kira sözleşmesi ve ekipman ruhsatlarının eksikliği nedeniyle boşaltma kararı aldı. 1973 yılından beri faaliyet gösteren ve Türkiye’nin en eski lunaparklarından biri olan tesisin tahliyesi için işletmeciye süre tanındığı belirtildi.

İŞLETMECİDEN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Lunapark Müdürü Arif Gürsel Karakuş, “Daha önce burada eğlenip büyümüş, avukat, savcı, hakim olmuş çocuklar, buranın kapanabileceğini duyarak üzülüyorlar. Burada bizim gençliğimiz geçti diyorlar. Bizim yapacak bir şeyimiz yok. Belediyeden haber bekliyoruz” dedi.

LUNAPARKIN KADERİ BELİRSİZLİK TAŞIYOR

Karakuş, “Samsun Büyükşehir Belediyesi buradaki lunapark bölgesini yeşil alan yapmak için kapatmak istiyor. Bizlere de herhangi bir yer göstermiyorlar ve sadece yeşil alan olacak diye kapatıyorlar. Biz de ‘o zaman bize bir yer bulun oraya taşınalım’ dedik. Belediye ilk önce ‘tamam söyleyeceğiz’ dedi ancak sonradan ‘siz kendiniz bulun’ diye bildirdi. Ancak bizim beğendiğimiz yerleri de belediye vermiyor. Başka yerler seçin diyorlar” şeklinde konuştu.

ÇALIŞANLARIN GELECEĞİ ENDİŞELENDİRİYOR

“Biz bu parkı başka yerlere götürsek oraya da kimse gelmez. Büyükşehir Belediyesi ‘şehir dışında kendiniz yer bulun’ diyor. Şehir dışında da halk gelir mi? Bize temmuzun sonuna kadar müsaade ettiler. Bakalım bundan sonra ne olacak?” diyen Karakuş, “Yer konusunda anlaşamazsak lunaparktaki makineleri başka şehirlere kiralayıp büyük ihtimalle buradan gideceğiz. Burada şu anda 50 kişi çalışıyor. Tabii yazın daha çok oluyor bu sayı. Burada bizi bırakmalarını çok isteriz. Ben 47 senedir buradayım. Benim çocukluğumda burası vardı” ifadelerini kullandı.