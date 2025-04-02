54 Kurum Memur Alımını Açıkladı

PERSONEL ALIMI İLANLARI

Resmi Gazete’de yayımlanan güncel ilanlarla birlikte, 54 kamu kurumu ve yerel yönetim, Nisan 2025 tarihinden itibaren toplam 3.249 kişilik kadro için personel alımına başladı. Alım yapılacak pozisyonlar arasında memur, itfaiye eri, mühendis, hemşire, zabıta ve uzman yardımcısı gibi çok çeşitli alanlar yer alıyor.

ÇEŞİTLİ KADROLARDA FIRSATLAR

Alımlar, büro personeli, sağlık personeli, tekniker, müfettiş yardımcısı ve geçici işçi gibi geniş bir kapsamı kapsıyor. Bazı pozisyonlar için KPSS şartı aranırken, diğerlerinde bu koşul söz konusu değil. Bu durum, adaylara farklı seçenekler sunarak çeşitlilik sağlıyor.

ÖNE ÇIKAN KURUMLAR VE KADROLAR

Ticaret Bakanlığı, 988 memur alımıyla en büyük kontenjana sahip. Bu kurumda mühendislikten büro personeline kadar geniş bir kadro alternatifleri mevcut. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise 130 sözleşmeli personel istihdam edecek ve temizlik, güvenlik ile büro personeli pozisyonları dikkat çekiyor.

Üniversiteler arasında Ankara Üniversitesi 270, Gaziosmanpaşa Üniversitesi 139 ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 12 personel alacak. Bandırma Onyedi Eylül ve Kahramanmaraş Sütçü İmam üniversiteleri de yüksek sayıda personel alımını planlıyor. Belediyeler açısından Balıkesir Büyükşehir 50 itfaiye eri, Muğla Büyükşehir 25 memur, Eyüpsultan 30 zabıta, Tekirdağ Büyükşehir 70 memur, Manisa Büyükşehir 80 memur, Diyarbakır Büyükşehir ise 100 personel alımıyla öne çıkıyor. Diğer kurumlar arasında Çevre Bakanlığı 210 uzman yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 müfettiş yardımcısı, Savunma Sanayii 38 uzman yardımcısı, Devlet Malzeme Ofisi 5 müfettiş yardımcısı, TMSF ise 10 uzman yardımcısı kadrosu ilan etti.

BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLAR

Başvurular Nisan ve Mayıs 2025 döneminde tamamlanacak. Her kurumun başvuru tarihi ve koşulları farklılık gösterdiği için, adayların ilanları dikkatlice incelemesi büyük önem taşıyor. Bazı alımlar için KPSS şartı zorunlu, bazıları için ise isteğe bağlı veya tamamen kaldırılmış durumda.

İLANLARA NASIL ULAŞILIR?

Adaylar, tüm detaylara Resmi Gazete ve ilan.gov.tr üzerinden ulaşabilir. Ayrıca her kurumun resmi web sitesi, başvuru süreçleri ve gerekli belgeler hakkında güncel bilgiler sunuyor.