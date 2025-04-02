54 Kurum Personel Alımı Yapacak

YENİ KADRO ALIMLARI

Resmi Gazete’de yayımlanan güncel ilanlarla, 54 kamu kurumu ve yerel yönetim, Nisan 2025 itibarıyla toplam 3.249 kişilik kadro için personel alımı süreci başlattı. Bu alımlar, memur, itfaiye eri, mühendis, hemşire, zabıta ve uzman yardımcısı gibi çeşitli pozisyonlarda istihdamı kapsıyor.

ÇEŞİTLİ KADROLARDA FIRSATLAR

Alım süreci, büro personeli, sağlık personeli, tekniker, müfettiş yardımcısı ve geçici işçi gibi geniş bir pozisyon yelpazesini içeriyor. Bazı pozisyonlar için KPSS şartı aranırken, diğerlerinde bu koşul bulunmuyor. Böylece adaylara farklı fırsatlar sunulabiliyor.

ÖNE ÇIKAN KURUM VE KADROLAR

Ticaret Bakanlığı, 988 memur alımıyla en büyük kontenjana sahip. Mühendislikten büro personeline kadar pek çok pozisyon için ilan verilmiş durumda. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 130 sözleşmeli personel alacak ve temizlik, güvenlik, büro personeli gibi pozisyonlar dikkat çekiyor. Üniversiteler arasında Ankara Üniversitesi 270, Gaziosmanpaşa Üniversitesi 139 ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 12 personel istihdam edecek. Ayrıca Bandırma Onyedi Eylül ve Kahramanmaraş Sütçü İmam üniversiteleri de önemli sayıda alım gerçekleştiriyor. Belediyelerden Balıkesir Büyükşehir, 50 itfaiye eri; Muğla Büyükşehir, 25 memur; Eyüpsultan, 30 zabıta; Tekirdağ Büyükşehir, 70 memur; Manisa Büyükşehir, 80 memur ve Diyarbakır Büyükşehir, 100 personel alımıyla öne çıkıyor. Diğer kurumlardan ise Çevre Bakanlığı 210 uzman yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 müfettiş yardımcısı, Savunma Sanayii 38 uzman yardımcısı, Devlet Malzeme Ofisi 5 müfettiş yardımcısı ve TMSF 10 uzman yardımcısı kadrosu açtı.

BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLAR

Başvurular Nisan ve Mayıs 2025’te gerçekleştirilecek. Her kurumun başvuru süreci ve şartları farklılık gösterdiğinden, adayların ilanları titizlikle incelemesi önem taşıyor. KPSS şartı bazı alımlarda zorunlu hale gelirken, diğerlerinde isteğe bağlı ya da tamamen kaldırılmış durumda.

İLANLARA ULAŞIM

Adaylar, tüm detaylara Resmi Gazete ve ilan.gov.tr üzerinden ulaşabilir. Ayrıca her kurumun resmi web sitesi, başvuru süreçleri ve gerekli belgeler hakkında güncel bilgi sunuyor.