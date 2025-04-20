55 Yaşında Kadın 11 Gündür Kayıp!

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Hakkari’nin Karşıyaka Mahallesi’nde 9 Nisan’dan bu yana kayıp olan 55 yaşındaki Feleknaz Keskin’i bulmak amacıyla başlatılan arama faaliyetleri, 11. gününde de durmaksızın devam ediyor.

Ekipler Seferber Oldu

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra, Van Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç timleri de arama çalışmalarına destek veriyor. Ekipler, bu sabah Katramas Deresi’nin Sümbül Mahallesi’nden geçen bölgesinde kapsamlı bir tarama gerçekleştirdi. Ancak şu ana kadar Feleknaz Keskin’e ait herhangi bir iz ya da bulgu elde edilemedi. Yetkililer, arama-kurtarma faaliyetlerinin yarın da aynı kararlılıkla devam edeceğini aktardı.