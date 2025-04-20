Gündem

55 Yaşındaki Kadın 11 Gündür Kayboldu!

55-yasindaki-kadin-11-gundur-kayboldu

KAYIP KADININ BULUNMASI İÇİN SEFERBERLİK

Hakkari’nin Karşıyaka Mahallesi’nde 9 Nisan’dan bu yana kaybolan 55 yaşındaki Feleknaz Keskin’i bulmak amacıyla başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. 11. gününde de arama faaliyetleri kesintisiz şekilde sürüyor.

DAHA FAZLA DESTEK EKİBİ SAHADA

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE ve itfaiye ekiplerine ek olarak, Van Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç timleri de arama çalışmalarına katılıyor. Ekipler, Katramas Deresi’nin Sümbül Mahallesi’nden geçen kısmında detaylı bir tarama gerçekleştirdi. Fakat yapılan çalışmalarda henüz Feleknaz Keskin’e ait bir iz ya da bulguya ulaşılmadı. Yetkililer, arama kurtarma faaliyetlerinin yarın da aynı kararlılıkla devam edeceğini aktardı.

ÖNEMLİ

Gündem

Konya’da 17 Yaşındaki Genç Yaralandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 17 yaşındaki bir genç, tartıştığı başka bir genç tarafından silahlı saldırıya uğradı. Polis, olay sonrası kaçan zanlıyı bulmak için araştırma başlattı.
Gündem

Gazze Sınırında Protestolar Sürüyor

İsrailli esir aileleri, Başbakan Netanyahu'nun Hamas ile müzakereleri reddettiğini açıklamasının ardından Gazze sınırında bir araya gelerek protesto gösterisi gerçekleştirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.