55 Yaşındaki Kadın 11 Gündür Kayboldu!

KAYIP KADININ BULUNMASI İÇİN SEFERBERLİK

Hakkari’nin Karşıyaka Mahallesi’nde 9 Nisan’dan bu yana kaybolan 55 yaşındaki Feleknaz Keskin’i bulmak amacıyla başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. 11. gününde de arama faaliyetleri kesintisiz şekilde sürüyor.

DAHA FAZLA DESTEK EKİBİ SAHADA

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE ve itfaiye ekiplerine ek olarak, Van Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç timleri de arama çalışmalarına katılıyor. Ekipler, Katramas Deresi’nin Sümbül Mahallesi’nden geçen kısmında detaylı bir tarama gerçekleştirdi. Fakat yapılan çalışmalarda henüz Feleknaz Keskin’e ait bir iz ya da bulguya ulaşılmadı. Yetkililer, arama kurtarma faaliyetlerinin yarın da aynı kararlılıkla devam edeceğini aktardı.