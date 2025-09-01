5G İhalesi 16 Ekim’de Yapılacak

5G İHALESİ HAZIRLIKLARI

Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan 5G ihale ilanının Resmi Gazete’de yayımlandığını hatırlatıyor. Böylelikle 5G teknolojisinin hayata geçirilmesi yönünde önemli bir adım atıldığını belirtiyor. Uraloğlu, “5G ihalesini 16 Ekim’de gerçekleştireceğiz ve 1 Nisan 2026 itibarıyla mobil işletmecilerimiz 5G hizmeti sunmaya başlayacak” diyor. İhale kapsamında toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değere sahip bir ihale yapılacak ve toplam 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek. Ayrıca, 30 Nisan 2029’dan itibaren işletmecilerin, her yıl elde ettikleri cirolarının yüzde 5’ini BTK’ye ödeyecekleri, yetkilendirme süresinin ise 31 Aralık 2042’ye kadar geçerli olacağı ifade ediliyor.

İHALE ŞARTLARI VE KATILIMCILAR

Uraloğlu, ihaleye yalnızca Türkiye’de mevcut GSM, IMT-2000/UMTS ve IMT yetkilendirmesi bulunan işletmecilerin katılabileceğini belirtiyor. İhale, mevcut işletmecilerle yürütülecek. Bakan Uraloğlu, ihaleye ilişkin şu bilgileri aktarıyor: “700 MHz ve 3.5 GHz frekans bantlarında toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihaleyle toplam 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek.” İşletmecilerin ayrı ayrı ihaleye katılacağını ve kendi stratejilerine göre en iyi frekans bandını almak için yarışacaklarını vurguluyor. Frekans ücretinin üç eşit taksitte ödeneceği ve ihaleye giriş şartname bedelinin 1 milyon lira olarak belirlendiği de aktarılıyor.

İHALE TARİHİ VE MOBİL ŞEBEKE YETKİLENDİRMELERİ

Uraloğlu, mevcut mobil şebeke yetkilendirmelerinin 30 Nisan 2029’da sona ereceğini kaydediyor. Bu tarihten sonra mevcut yetkilendirmelerin sonlanacağı ve işletmecilerin altyapı ile hizmetlerini yeni ihale kapsamında sunulacak yetkilendirme rejimine tabi olacaklarını bildiriyor. İşletmecilerin, tekliflerini 9 Ekim’den itibaren sunabileceğini, son başvuru tarihinin ise 16 Ekim saat 09:30 olduğunu belirtiyor. İhalenin aynı gün saat 10.30’da BTK Merkez Binası’nda gerçekleştirileceği de açıklanıyor. Bakan Uraloğlu, 5G teknolojisinin Türkiye’nin dijitalleşme sürecinde büyük önem taşıdığını vurguluyor. “Yeni dönemle birlikte mobil internet hızımız en az 10 kat artacak” diyor ve makine tipi haberleşme özellikleri ile üretim süreçlerinde büyük bir dönüşüm yaşanacağını kaydediyor. Ayrıca, 5G altyapısında yerlilik ve millilik oranlarının artırılacağı, yerli üründe yüzde 60, milli haberleşme ürününde ise yüzde 30 kullanma zorunluluğu olacağını söylüyor. Böylece teknolojide dışa bağımlılığın azalması ve yerli üretimin teşvik edilmesi hedefleniyor.