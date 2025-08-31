5G İhalesi 16 Ekim’de Yapılacak

5G İHALESİ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek 5G ihalesinin ardından işletmecilerin 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G hizmetini sunmaya başlayacağını ifade ediyor. Bakan Uraloğlu, toplam 400 MHz frekans için “2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihaleyle toplam 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek. 30 Nisan 2029’dan itibaren işletmecilerimiz, her yıl elde ettikleri cirolarının yüzde 5’ini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) ödeyecek, yetkilendirme süresi 31 Aralık 2042’ye kadar geçerli olacak” diyerek süreci detaylandırıyor.

TEKNOLOJİK YENİLİKLERİN GÜVENCESİ

Uraloğlu, ihaleye yalnızca Türkiye’de halihazırda GSM, IMT-2000/UMTS ve IMT yetkilendirmesi bulunan işletmecilerin katılabileceğini belirtiyor. Bakan Uraloğlu’nun açıklamalarında, “Süreç mevcut işletmecilerle ilerleyecek. 700 MHz ve 3.5 GHz frekans bantlarında toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihaleyle toplam 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek” ifadeleri dikkat çekiyor. İşletmecilerin, frekans ücretini 3 eşit taksitte ödeme imkanı da bulunacak. İhale için şartname bedeli ise 1 milyon lira olarak belirlenmiş durumda.

İŞLETME CİROLARINDAN PAY

Bakan Uraloğlu, mevcut mobil şebeke yetkilendirmelerinin 30 Nisan 2029 tarihinde sona ereceğine dikkat çekerek, “Söz konusu tarih itibarıyla mevcut yetkilendirmeler sona erecek ve bu tarihten sonra işletmecilerimizin altyapı ve hizmetleri, yeni yapılacak ihale kapsamında sunulacak yetkilendirme rejimine tabi olacak” diyor. Uraloğlu, bu tarihten itibaren işletmecilerin, her yıl elde ettikleri cirolarının yüzde 5’ini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na ödeme yükümlülüğü altında olacağını da ekliyor.

5G TEKNOLOJİSİYLE HIZDA YENİ DÖNEM

Bakan Uraloğlu, 5G teknolojisinin Türkiye’nin dijitalleşme sürecinde önemli bir rol oynayacağını belirtiyor. “2G, 3G ve 4.5G hizmetlerini başarıyla sürdüren işletmecilerimizle yoğun teknik çalışmalar yürüttük. Yeni dönemle birlikte mobil internet hızımız en az 10 kat artacak. Ayrıca makine tipi haberleşme özellikleri sayesinde üretim süreçlerinde büyük bir dönüşüm yaşanacak” diyor.

YERLİLİK VE MİLLİLİK VURGUSU

Uraloğlu, 5G altyapısında, yerlilik ve millilik oranlarının artırılacağına dikkat çekiyor. “Yüzde 60’a varan oranda yerli ürün, yüzde 30’a varan oranda milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu olacak. Böylece hem teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak hem de yerli üretimi teşvik edeceğiz” ifadeleriyle yerli üretimin önemine vurgu yapıyor.