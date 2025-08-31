5G İhalesi Tarihi Açıklandı

5G İHALESİ TARİHİ VE DETAYLARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 Ekim’de yapılacak 5G ihalesinden sonra işletmecilerin 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G hizmeti sunmaya başlayacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, “Toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihale ile toplam 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek. 30 Nisan 2029’dan itibaren işletmecilerimiz, her yıl elde ettikleri cirolarının yüzde 5’ini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) ödeyecek, yetkilendirme süresi 31 Aralık 2042’ye kadar geçerli olacak” şeklinde konuştu.

İHALE KATILIMCILARINA YENİLİKLER

Uraloğlu, ihaleye yalnızca Türkiye’de mevcut GSM, IMT-2000/UMTS ve IMT yetkilendirmesi olan işletmecilerin katılacağını belirtti. Açıklamasında, “Süreç mevcut işletmecilerle ilerleyecek. 700 MHz ve 3.5 GHz frekans bantlarında toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihaleyle toplam 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek. İşletmecilerimiz de ihaleye ayrı ayrı girecek ve kendi stratejilerine göre en uygun ve en fazla frekans bandını almak için yarışacaklar. İşletmeciler, frekans ücretini 3 eşit taksitte ödeyebilecek. İhale için şartname bedeli ise 1 milyon lira olarak belirlendi” ifadesini kullandı.

CİRO VE YETKİLENDİRME SÜRECİ

Bakan Uraloğlu, mevcut mobil şebeke yetkilendirmelerinin 30 Nisan 2029’da sona ereceğini hatırlatarak, “Söz konusu tarih itibarıyla mevcut yetkilendirmeler sona erecek ve bu tarihten sonra işletmecilerimizin altyapı ve hizmetleri, yeni yapılacak ihale kapsamında sunulacak yetkilendirme rejimine tabi olacak. Bu tarihten itibaren işletmecilerimiz, her yıl elde ettikleri cirolarının yüzde 5’ini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuza ödeme yükümlülüğü altında olacak. Yetkilendirme süresi 31 Aralık 2042’ye kadar geçerli olacak” diye belirtti. Ayrıca, işletmecilerin tekliflerini 9 Ekim’den itibaren sunabileceğini ve son başvuru tarihinin 16 Ekim saat 09.30 olduğunu ekledi. İhale, aynı gün saat 10.30’da BTK Merkez Binası’nda gerçekleştirilecek.

5G TEKNOLOJİSİNİN ÖNEMİ

Bakan Uraloğlu, 5G teknolojisinin Türkiye’nin dijitalleşme sürecinde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. “2G, 3G ve 4.5G hizmetlerini başarıyla sürdüren işletmecilerimizle yoğun teknik çalışmalar yürüttük. Yeni dönemle birlikte mobil internet hızımız en az 10 kat artacak. Ayrıca makine tipi haberleşme özellikleri sayesinde üretim süreçlerinde büyük bir dönüşüm yaşanacak” dedi.

YERLİLİK VE MİLLİLİK HEDEFİ

Uraloğlu, 5G altyapısında yerlilik ve millilik oranlarının artırılacağını belirtti. “Yüzde 60’a varan oranda yerli ürün, yüzde 30’a varan oranda milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu olacak. Böylece hem teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak hem de yerli üretimi teşvik edeceğiz” şeklinde konuştu.