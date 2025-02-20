5G Stadyumlarda İlk Kez Deneyimlenecek

5G TEKNOLOJİSİ STADYUMLARDA DENENİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir açıklama yaptı. Bu açıklamada 5G teknolojisinin Türkiye’de, bugün itibarıyla ilk kez stadyumlarda vatandaşlara sunulacağını duyurdu. Sayan, bu kapsamda şunları söyledi: “Bakanlığımız ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun ortak çalışmaları sonucunda; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor futbol kulüplerimizin stadyumlarında vatandaşlarımız, 5G teknolojilerini deneyimleme fırsatı bulacak.”

OPERATÖRLERE İZİN VERİLDİ

Sayan, ayrıca operatörler Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone’a 5G altyapılarını kurmaları için gerekli izinlerin verildiğini belirtti. Bugün, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta düzenlenecek olan Galatasaray-AZ Alkmaar maçında, vatandaşların internete 5G ile bağlanacağını ifade etti. Sayan, “Hayırlı olsun” diyerek açıklamasını sonlandırdı.