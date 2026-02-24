5G Teknolojisi Türkiye’de 1 Nisan’da Başlıyor

Bakan Uraloğlu, Türkiye’de ilk cep telefonu görüşmesinin 32’inci yıldönümünde dijital dönüşümün kesintisiz devam ettiğini vurguladı. 23 Şubat 1994’te Tansu Çiller ile Süleyman Demirel arasında gerçekleşen ilk telefon görüşmesinden günümüze kadar, Türkiye iletişim teknolojileri alanında önemli gelişmeler kaydetti.

2G’DEN 5G’YE TEKNOLOJİ YOLCULUĞU

Türkiye’nin mobil iletişim serüveni 1991 yılında 1G teknolojisi ile başladı. 1994 yılında 2G teknolojisine geçilmesiyle birlikte SMS ve sesli görüşmeler iletişime dahil olurken, 2009 yılında 3G teknolojisi veri kullanımını arttırdı. 2016 yılında devreye alınan 4.5G, internet hızını 10 kat artırarak dijitalleşmeyi hızlandırdı. Bugün geldiğimiz noktada 5G, yalnızca hız artışını değil, endüstri ve sosyal yaşamda köklü değişimler vaad ediyor. Bakan Uraloğlu, Ekim 2025’te düzenlenen ihale sonrasında üç operatörün frekans paketlerini aldığını ve 1 Nisan’da bu teknolojinin halkın erişimine sunulacağını açıkladı.

İNTERNET HIZINDA YENİ DÖNEM

5G teknolojisi, mevcut 4.5G hızlarını geride bırakarak saniyede 20 gigabit gibi muazzam bir veri aktarım kapasitesi sunacak. Bu hız artışı, internet üzerinden kesintisiz oyun deneyiminden uzaktan cerrahi müdahalelere kadar birçok alanda yeni olanaklar sağlayacak. Bakanlık verilerine göre Türkiye’deki 99 milyonu aşkın mobil abonenin 91 milyonu şu anda 4.5G kullanıyor. 5G süreci öncesinde altyapıyı güçlendirmek adına fiber yatırımlara hız verilmesiyle, Türkiye genelindeki toplam fiber uzunluğu 657 bin kilometreyi geçmiş durumda.

YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM HEDEFİ

Hükümet, 5G teknolojisinin yalnızca kullanıcı olarak değil, üretici konumunda da etkili olmayı amaçlıyor. Bakan Uraloğlu, yeni teknolojiye yerli ve milli ürünlerle geçişin hızlandırılacağını belirtti. 1 Nisan 2026 itibarıyla tamamen hayata geçirilecek bu dönüşüm ile yüksek hızın hem vatandaşlar hem de sanayi için hizmette olacağı öngörülüyor. Dijital çağın ihtiyaçlarına uygun olarak oluşturulacak bu yeni altyapı, Türkiye’yi küresel haberleşme arenasında üst sıralara taşıyacak.