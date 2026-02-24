Yıldız Tilbe Sağlık Durumunu Açıkladı: İyi Olduğunu Belirtti

Türk müziğinin tanınmış ismi Yıldız Tilbe, tansiyon problemleriyle ilgili durumunu paylaşarak, “Tansiyonumu indirmeye çalışıyoruz, sonuçlara göre değerlendirme yapılacak” dedi. Beklenen haber, sanatçının bizzat kendisinden geldi.

BAZI VİTAMİNLERİM EKSİKMİŞ

59 yaşındaki sanatçı, resmi X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada tetkik sonuçlarının çıktığını belirtti. Tansiyon hastası olmadığını öğrenen Tilbe, rahatsızlığının temel sebebinin vitamin eksikliği olduğunu şu sözlerle ifade etti: “Tansiyon hastası değilmişim. Bazı vitaminlerim eksikmiş. İlaç alacağım. İyiyim şükür. Çok sağ olun.”

HAYRANLARINDAN ‘GEÇMİŞ OLSUN’ MESAJLARI YAĞDI

Sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenen hayranları, Yıldız Tilbe’nin paylaşımını kısa sürede binlerce beğeni ve yorumla karşıladı. Sanatçının bu açıklamasının ardından sosyal medyada “geçmiş olsun” mesajları yoğun bir şekilde gelirken, Tilbe’nin sahnelere hızlıca dönmesi bekleniyor.