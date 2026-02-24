İsmail Hacıoğlu Cennetin Çocukları Dizisinden Çıkarıldı

ÜNLÜ OYUNCU GÖZALTINA ALINDI

Ünlü isim İsmail Hacıoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alındı. 17 Şubat 2026 tarihinde saat 02.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyonda, Hacıoğlu’nun ikametinde 33 gram marihuana bulundu. Oyuncu, alınan kan ve kıl örneklerinin yanı sıra ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

OYUNCU DEĞİŞİMİ BAŞLIYOR

Hacıoğlu, TRT 1 ekranlarında yayınlanan ‘Cennetin Çocukları’ dizisinden aniden çıkarıldı. Bu nedenle dizinin yapımcıları, Hacıoğlu’nun boşluğunu doldurmak için yeni bir oyuncu arayışına girdi. Cennetin Çocukları dizisinin kısa bir süre önce yayımlanan 23. bölüm fragmanında da İsmail Hacıoğlu’nun yer almaması dikkat çekti.

SENARYO YENİLENİYOR

Dizinin önceden çekilmiş ve stokta bulunan iki bölümü, yayın takvimine uygun şekilde izleyici ile buluşacak. Hacıoğlu, yalnızca bu tamamlanmış bölümlerde görünürken, dizinin ilerleyen bölümlerinde yeni bir senaryo ve oyuncu kadrosuyla yoluna devam edeceği kaydedildi.