Evlenmeler Azalırken Boşanmalar Artış Gösterdi

Türkiye’de geçen yıl evlenme ve boşanma istatistikleri açıklandı.

EVLENEN VE BOŞANAN ÇİFTLERİN SAYISI

Geçtiğimiz yıl Türkiye’de evlenen çiftlerin sayısı 552 bin 237 olarak kaydedilirken, boşanan çiftlerin sayısı ise 193 bin 793 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılına yönelik evlenme ve boşanma istatistiklerini kamuoyuna duyurdu. 2024 yılında evlenen çiftlerin sayısı 569 bin 983 olarak belirlenirken, 2025’te bu rakamın 552 bin 237’ye düştüğü görüldü. Bin nüfus başına düşen evlenme hızı, 2025 yılında binde 6,43 olarak belirlendi. Boşanma sayıları ise 2024 yılında 188 bin 963 iken, 2025’te 193 bin 793’e yükseldi. Bin nüfus başına düşen boşanma hızı da geçen yıl binde 2,26 olarak hesaplandı. Her iki cinsiyette incelendiğinde, ortalama ilk evlenme yaşının da arttığı dikkat çekiyor. 2025 itibarıyla erkeklerde 28,5 ve kadınlarda 26 olarak belirlenen ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,5 yıl olarak kaydedildi.

GAZİANTEP İLK SIRADA

Kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il Gaziantep olurken, bu ildeki oran binde 7,76 olarak kaydedildi. Gaziantep’i binde 7,68 ile Osmaniye ve binde 7,5 ile Şanlıurfa izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,18 ile Tunceli olurken, bunu binde 4,58 ile Gümüşhane ve binde 4,67 ile Ardahan takip etti. Ayrıca, toplam evlenmeler içinde yabancıların oranı da incelemeye alındı. 2025 yılında yabancı damat sayısı 5 bin 347 olarak kaydedildi ve bu sayı toplam damatların yüzde 1’ine denk geliyor. Yabancı gelinlerin sayısı ise 28 bin 646, bunlar toplam gelinlerin yüzde 5,2’sini oluşturduğu görüldü.

SURİYELİLER EN FAZLA OLAN UYRUK

Yabancı damatların uyruklarına göre yapılan analizde, yüzde 20,9 ile Suriyelilerin birinci sırada yer aldığı görüldü. Suriyelileri yüzde 18,8 ile Almanlar, yüzde 5 ile Afganlar izledi. Yabancı gelinler arasında da Suriyelilerin oranı yüzde 13,8 ile birinci sırada; bunu yüzde 13,7 ile Özbekler ve yüzde 9,6 ile Faslılar takip etti.

İZMİR BOŞANMA HIZINDA ÖNE ÇIKIYOR

Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il ise binde 3,28 ile İzmir olarak kayıtlara geçti. İzmir’in ardından binde 3,21 ile Antalya ve binde 3,14 ile Denizli geliyor. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il binde 0,51 ile Hakkari olurken, bunu binde 0,52 ile Şırnak ve binde 0,63 ile Bitlis takip etti. Boşanmaların yüzde 34’ü evliliğin ilk 5 yılında, yüzde 20,3’ü ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti. Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 191 bin 371 çocuğun velayeti verildi; bu süreçte velayetin çoğunluğu anneye geçti. Çocukların velayetinin yüzde 74,6’sı anneye, yüzde 25,4’ü ise babaya verildi.