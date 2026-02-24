Adalet Bakanı Gürlek, Bahçeli’yi Ziyaret Etti

adalet-bakani-gurlek-bahceli-yi-ziyaret-etti

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya platformundan yayımladığı mesajında, “MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi TBMM’deki makamında ziyaret ettik. Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli’ye nazik kabulleri için şükranlarımı sunuyorum” açıklamasında bulundu.

ZİYARET DETAYLARI

Bakan Gürlek, ziyaret sırasında Bahçeli ile görüş alışverişinde bulunduğunu ifade etti. Bu ziyaretin önemine vurgu yapan Gürlek, Türkiye’nin geleceği açısından siyasi birlikteliğin önemini belirtti.

GÜNDEM MADDELERİ

Ziyaretin yanı sıra, iki liderin gündem maddeleri üzerinde de görüştükleri bildirildi. Paylaşılan bilgilere göre, önemli konuların ele alındığı bu görüşmenin, siyasi işbirliklerini güçlendireceği belirtiliyor.

